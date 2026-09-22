Les actions de Royal Caribbean chutent après l'annonce d'un accord imminent avec Sandals Resorts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de l'opérateur de croisières Royal Caribbean RCL.N reculent de 7,4 % à 231,64 dollars

** RCL serait sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la société de complexes de vacances Sandals Resorts International, rapporte le Financial Times

** L’opération valoriserait Sandals à plus de 6 milliards de dollars, précise l’article

** Certains membres de la famille de Gordon Steward, le défunt fondateur, conserveraient une participation dans Sandals, tandis que RCL deviendrait l'actionnaire majoritaire, précise l'article, citant des sources proches du dossier

** Royal Caribbean et Sandals n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** En juillet, RCL a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté par action , les portant à 17,73 $ à 17,87 $ par action, contre une fourchette précédente de 17,10 $ à 17,50 $, mais a revu à la baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel

** Un accord pourrait être conclu dans les prochains jours, selon le rapport

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 10 % depuis le début de l'année