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Les actions de Robinhood chutent alors que le repli des cryptomonnaies freine la croissance du volume des transactions
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à l'ouverture du marché au paragraphe 1) par Manya Saini et Arasu Kannagi Basil

Les actions de Robinhood HOOD.O ont plongé de 11 % mercredi, la volatilité du marché liée aux cryptomonnaies ayant freiné la croissance de son volume de transactions au premier trimestre, ce qui a conduit la plateforme de trading à manquer les estimations en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires.

Les marchés des cryptomonnaies ont été mis sous pression cette année, le bitcoin ayant chuté de plus de 30 % au cours des six derniers mois, alors qu'un climat général d'aversion au risque s'est installé, déclenchant des vagues de ventes sur l'ensemble des actifs numériques et freinant l'activité de trading des particuliers.

Le chiffre d'affaires de Robinhood lié aux transactions a connu une croissance modeste de 7 % pour atteindre 623 millions de dollars au premier trimestre, manquant les estimations de 728,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son chiffre d'affaires lié aux cryptomonnaies s'est élevé à 134 millions de dollars, en baisse de 47 % par rapport à l'année précédente.

Les analystes de Morningstar ont déclaré que le trading lucratif de cryptomonnaies avait représenté un “point de tension particulier” au cours de la période de janvier à mars, la faiblesse des cryptomonnaies ayant entraîné un trimestre “difficile” pour l'entreprise.

Les investisseurs particuliers, souvent appelés “traders amateurs”, ont tendance à se retirer lors des périodes de volatilité, car les fluctuations répétées érodent la confiance et entraînent une lassitude vis-à-vis du trading.

“Les volumes de trading ont été plus irréguliers, avec des signes d'épuisement chez les investisseurs particuliers, et les revenus ont affiché une tendance à la baisse dans les options et les cryptomonnaies”, ont écrit les analystes de Raymond James dans une note.

Le secteur des cryptomonnaies s'est développé à un rythme effréné ces dernières années, l'incertitude réglementaire ayant cédé la place à un environnement plus favorable.

Parallèlement à cette évolution, le secteur a vu apparaître un nombre croissant de bourses spécialisées dans les cryptomonnaies, tandis que des poids lourds traditionnels tels que Charles Schwab et E*TRADE de Morgan Stanley ont également fait leur entrée, intensifiant la concurrence pour les volumes de transactions.

“Nous nous attendons à ce que la dynamique concurrentielle continue de s'intensifier dans le secteur des cryptomonnaies”, ont écrit les analystes de KBW dans une note, ajoutant que les volumes avaient baissé dans l'ensemble du secteur en avril.

Robinhood a cherché ces dernières années à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'activité de trading, qui peut évoluer rapidement en fonction du sentiment du marché, et s'est diversifié pour devenir une plateforme de services financiers plus large proposant une gamme de produits plus étendue.

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