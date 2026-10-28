Les actions de Robinhood chutent alors que le ralentissement des marchés des cryptomonnaies entraîne des résultats inférieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, l'action Robinhood ( HOOD.O ) a chuté de 8% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après qu'un ralentissement prolongé des marchés des cryptomonnaies a entraîné une baisse des bénéfices de la plateforme de trading au troisième trimestre, inférieurs aux attentes de Wall Street.

Les marchés des cryptomonnaies ont été sous pression cette année en raison de l'évolution des anticipations concernant les taux d'intérêt américains, des sorties de capitaux des fonds négociés en bourse (ETF) sur le bitcoin et de vagues d'aversion au risque qui ont déstabilisé les investisseurs et déclenché des vagues de ventes.

Voici plus de détails:

* Le chiffre d’affaires de Robinhood lié aux cryptomonnaies a chuté de 55% au troisième trimestre, pour s’établir à 120 millions de dollars

* La hausse des cours du pétrole et les tensions géopolitiques ont accentué la nervosité des marchés, tandis que la volatilité accrue a incité les traders particuliers à se détourner des paris spéculatifs

* Le bénéfice trimestriel par action de Robinhood a reculé de 16% à 51 cents, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 55 cents, selon les estimations compilées par LSEG

* Le bitcoin BTC= , premier actif numérique mondial en termes de capitalisation boursière, a chuté de près de 28% au cours des trois derniers mois

* Malgré la volatilité observée ce trimestre, les analystes de Wall Street restent optimistes quant aux perspectives de croissance à long terme de Robinhood

* “Nous pensons que l'activité de courtage traditionnelle de Robinhood continuera d'afficher de bons résultats dans ce que nous considérons comme un environnement quasi parfait pour les investisseurs particuliers”, a écrit Kenneth Worthington, de J.P. Morgan, dans une note

* L'entreprise, qui dépendait autrefois fortement des revenus de transactions sensibles aux fluctuations du marché et du sentiment des investisseurs particuliers, a rapidement élargi son offre de produits ces dernières années, se transformant ainsi en une société de services financiers proposant une gamme complète de prestations

* Son chiffre d'affaires net total a augmenté de 12% au troisième trimestre, pour atteindre 1,42 milliard de dollars