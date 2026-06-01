Les actions de Revolution et Summit progressent après que des médicaments anticancéreux expérimentaux ont démontré un bénéfice en termes de survie lors d'essais cliniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture des paragraphes 1 à 5 afin d'y inclure des informations sur Revolution Medicines) par Christy Santhosh

Les actions de Revolution Medicines

RVMD.O et de Summit Therapeutics SMMT.O ont grimpé lundi avant l'ouverture de la Bourse après que leurs traitements expérimentaux contre le cancer ont amélioré les taux de survie des patients lors d'essais cliniques de phase avancée.

Le daraxonrasib, un comprimé expérimental de Revolution contre le cancer du pancréas, a doublé la survie par rapport à la chimiothérapie, tandis que le traitement à base d'ivonescimab de Summit et de son partenaire chinois Akeso

9926.HK a permis à certains patients atteints d'un cancer du poumon de vivre 15 % plus longtemps que le Tevimbra de BeOne Medicines 688235.SS .

Les sociétés ont présenté ces données dimanche lors du congrès de l'American Society of Clinical Oncology à Chicago.

L'action de Revolution a bondi de 7,3 % à 169 dollars et celle de Summit a gagné 3,6 % à 18,17 dollars. L'action de Summit est restée globalement stable depuis le début de l'année, tandis que celle de Revolution a presque doublé.

Dans un essai clinique mené auprès de patients atteints d'un cancer du pancréas avancé ayant échoué à un cycle de chimiothérapie, le comprimé à prise unique quotidienne de Revolution, le daraxonrasib, a réduit le risque de décès de 60 % par rapport à la chimiothérapie standard.

Au moins deux sociétés de courtage ont qualifié les données de l'essai de Revolution de “convaincantes”. L'analyste de Raymond James, Sean McCutcheon, a qualifié les résultats de survie globale du daraxonrasib de “coup de maître” et s'attend à une adoption rapide et généralisée chez les patients atteints d'un cancer du pancréas avancé.

Dans l'étude comparative menée en Chine par Summit et Akeso, les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules de type squameux avancé qui ont reçu de l'ivonescimab et une chimiothérapie ont survécu en moyenne 27,9 mois, contre 23,7 mois pour ceux qui ont reçu du Tevimbra et une chimiothérapie.

“Cela marque une avancée notable dans un contexte où aucun autre traitement n’a jamais été couronné de succès”, a déclaré Tyler Van Buren, analyste chez TD Cowen.

Summit détient les droits sur le médicament aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Japon dans le cadre d'un accord d'une valeur pouvant atteindre 5 milliards de dollars, tandis qu'Akeso conserve les droits pour la Chine et le reste du monde.

Certains analystes ont toutefois émis des réserves, soulignant que des questions subsistent quant à savoir si cette étude menée uniquement en Chine sera transposable à des populations de patients plus larges.

Faisal Khurshid, analyste chez Jefferies, a déclaré que les investisseurs se concentreront probablement sur la question de savoir si des bénéfices similaires peuvent être reproduits dans des essais cliniques à l'échelle mondiale, en particulier aux États-Unis et en Europe.