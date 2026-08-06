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Les actions de Ralph Lauren s'envolent grâce aux consommateurs d'Asie et d'Amérique du Nord, qui ont permis à l'entreprise de dépasser ses prévisions de chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 16:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails tout au long du texte, illustration) par Anuja Bharat Mistry et Danielle Kaye

RL.N , la société de Ralph Lauren, a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour ses résultats du premier trimestre, grâce à la demande soutenue des jeunes consommateurs d’Asie et d’Amérique du Nord pour ses collections haut de gamme, allant des shorts en lin aux sacs en cuir d’alligator.

L'action de la société new-yorkaise, qui a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, a progressé d'environ 7 % en début de séance.

La marque de prêt-à-porter haut de gamme , fondée par le créateur Ralph Lauren en 1967, a enregistré une forte croissance dans toutes les régions, y compris en Amérique du Nord, malgré les difficultés générales rencontrées par le secteur mondial du luxe. Les fans chinois ont également contribué à alimenter un regain pour la marque américaine.

Les ventes en Asie ont bondi de 24 % au premier trimestre, selon les chiffres publiés, portées par la Chine, où elles ont progressé de plus de 40 % par rapport à l’année dernière. Le directeur général Patrice Louvet a souligné l’élan généré par la toute première édition de la Polo Cup, organisée à Pékin en mai.

En Amérique du Nord, principal marché de Ralph Lauren, les ventes du premier trimestre ont progressé de 13 %.

Mais la société adopte « une approche prudente, à juste titre, vis-à-vis de l’Europe en raison de l’incertitude macroéconomique », a déclaré le directeur financier Justin Picicci lors d’une conférence téléphonique post-résultats, évoquant la guerre en Iran et le ralentissement du tourisme dans la région.

La fréquentation des magasins en Europe a été affectée par les tensions économiques, a ajouté M. Picicci.

Les ventes du premier trimestre en Europe ont progressé de 7 % en données publiées, ce qui représente un ralentissement par rapport au trimestre précédent. Ralph Lauren a lancé un plan de redressement il y a une dizaine d’années en recrutant son premier directeur général externe, ce qui a contribué à relancer les ventes ces dernières années grâce à une orientation plus marquée vers les vêtements haut de gamme.

La société prévoit d’accélérer la réduction de ses ventes à prix réduits et d’abandonner ses magasins de gamme inférieure pratiquant les prix pleins au cours du second semestre de l’exercice 2027, a déclaré M. Picicci.

L’entreprise a renouvelé sa gamme de produits avec des versions modernisées de polaires, de sweatshirts et de sweats à capuche destinées à attirer une clientèle plus jeune. Elle a également mis l’accent sur ses efforts marketing , allant des événements sportifs aux défilés de mode.

DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES À CELLES DU SECTEUR

Selon les analystes, la gamme de prix variée de Ralph Lauren a permis de maintenir les ventes à flot, alors même que les consommateurs, inquiets face à l’inflation, réduisent leurs dépenses discrétionnaires et se détournent des hausses de prix pratiquées par ses concurrents du secteur du luxe.

La marque propose une gamme très variée, allant des polos à 118 dollars et des sacs en cuir à 498 dollars aux vestes en cachemire Purple Label confectionnées à la main à 5 295 dollars.

« Les consommateurs continuent de nous dire qu’ils perçoivent une valeur unique dans nos offres, des sacs à main aux vêtements d’extérieur et bien au-delà », a déclaré M. Louvet lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats. Il a toutefois ajouté: « Un marché du luxe plus dynamique constituerait un facteur favorable pour nous. »

Ralph Lauren attire un large éventail de consommateurs grâce à son « positionnement lifestyle beaucoup plus large », a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData, ajoutant que la nostalgie et les styles formels structurés contribuent à attirer une clientèle plus jeune.

Le groupe français de luxe LVMH LVMH.PA a annoncé le mois dernier une légère hausse de ses ventes au deuxième trimestre, portée par une forte demande de la part des consommateurs américains aisés. Mais cette croissance relativement modeste des ventes pourrait ne pas suffire à rassurer les investisseurs quant à la sortie du secteur du luxe, qui pèse 400 milliards de dollars, d’une période de ralentissement de deux ans.

Gucci PRTP.PA , la marque phare de Kering, a également annoncé en juillet des ventes trimestrielles supérieures aux prévisions.

Ralph Lauren a affiché un chiffre d’affaires trimestriel de 1,96 milliard de dollars, contre des estimations des analystes de 1,87 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice par action ajusté de 4,59 dollars pour le trimestre considéré a dépassé les estimations de 4,32 dollars par action.

Valeurs associées

KERING
286,6500 EUR Euronext Paris -1,07%
LVMH
480,0000 EUR Euronext Paris -0,30%
RALPH LAUREN RG-A
395,895 USD NYSE -0,05%
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