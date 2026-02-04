 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Qualcomm en hausse, le chiffre d'affaires des puces pour smartphones devrait stimuler les résultats trimestriels
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 18:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du concepteur de puces Qualcomm

QCOM.O sont en hausse de 2 % à 150,11 $ avant la publication de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture du marché mercredi

** Le chiffre d'affaires de QCOM devrait augmenter d'environ 5 % pour atteindre 12,2 milliards de dollars, grâce à la croissance des technologies CDMA, partiellement compensée par une baisse des licences technologiques. Le BPA ajusté devrait être stable à 3,41 $

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté de QCOM ont répondu aux attentes des analystes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres

** QCOM est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de puces modem qui connectent les smartphones aux réseaux de données sans fil. En novembre, QCOM a prévu des ventes et des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes du marché grâce au rebond des ventes de smartphones haut de gamme ** Parmi les 39 analystes couvrant QCOM, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de $189.56 ** QCOM est en baisse de 12% depuis le début de l'année, contre un recul de 1,2% pour l'indice NASDAQ Composite .IXIC

Valeurs associées

NASDAQ Composite
22 823,79 Pts Index Ex -1,86%
QUALCOMM
149,7900 USD NASDAQ +1,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank