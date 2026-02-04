Les actions de Qualcomm en hausse, le chiffre d'affaires des puces pour smartphones devrait stimuler les résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du concepteur de puces Qualcomm

QCOM.O sont en hausse de 2 % à 150,11 $ avant la publication de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture du marché mercredi

** Le chiffre d'affaires de QCOM devrait augmenter d'environ 5 % pour atteindre 12,2 milliards de dollars, grâce à la croissance des technologies CDMA, partiellement compensée par une baisse des licences technologiques. Le BPA ajusté devrait être stable à 3,41 $

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté de QCOM ont répondu aux attentes des analystes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres

** QCOM est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de puces modem qui connectent les smartphones aux réseaux de données sans fil. En novembre, QCOM a prévu des ventes et des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes du marché grâce au rebond des ventes de smartphones haut de gamme ** Parmi les 39 analystes couvrant QCOM, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de $189.56 ** QCOM est en baisse de 12% depuis le début de l'année, contre un recul de 1,2% pour l'indice NASDAQ Composite .IXIC