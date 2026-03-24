Les actions de Puig bondissent suite aux négociations avec Estee Lauder pour unir les marques Jean Paul Gaultier et Clinique

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* L'opération permettrait au groupe combiné de s'implanter solidement sur le marché mondial de la parfumerie

* Selon les analystes, l'opération pourrait inclure une prime pour l'évaluation de Puig

* Estee Lauder est confronté à une distraction potentielle dans le cadre des efforts de redressement en cours, selon d'autres analystes

(Ajout de commentaires d'investisseurs sur les parfums Puig et d'analystes sur le redressement d'Estee Lauder) par Gemma Guasch

Les actions de Puig PUIGb.MC , propriétaire des marques de parfums Jean Paul Gaultier et Rabanne, ont bondi de 16% mardi, en passe de connaître leur meilleure journée boursière après que le groupe de beauté espagnol et Estee Lauder EL.N ont déclaré lundi qu'ils étaient en pourparlers en vue d'une fusion potentielle .

Un accord créerait un groupe de beauté de luxe de 40 milliards de dollars avec un fort ancrage dans l'industrie mondiale des parfums, qui fait face à un ralentissement de la demande, le sentiment des consommateurs étant encore plus ébranlé par les craintes d'inflation dues au conflit au Moyen-Orient.

Plus de 70 % des revenus de Puig proviennent des lignes de parfums.

Ce rapprochement interviendrait quelques mois seulement après que le géant français de la beauté L'Oréal a racheté les actifs de Kering, propriétaire de Gucci, certains analystes estimant que les difficultés de croissance de l'industrie mondiale de la beauté pourraient alimenter une vague de consolidation.

"La croissance se réduit, l'incertitude augmente en raison de la géopolitique et du marché chinois. La concurrence devient de plus en plus intense, donc la consolidation et la taille sont une réponse si vous voulez gagner dans ce contexte," a déclaré Stefan Bauknecht, gestionnaire de portefeuille chez DWS de la Deutsche Bank.

UN DÉFI POUR LE LUXE DE L'OREAL?

Les détails financiers du projet d'accord entre Puig et Estee Lauder n'ont pas été divulgués, mais les analystes ont déclaré que la transaction pourrait s'accompagner d'une forte prime par rapport à l'évaluation de Puig si la société espagnole contrôlée par la famille renonce à son indépendance après plus d'un siècle, ce qui ferait grimper ses actions.

Cela mettrait fin à la période de deux ans pendant laquelle Puig a été cotée en bourse. Ses actions n'ont cessé de baisser depuis ses débuts sur le marché et se négocient à environ 30 % en dessous de leur valeur en mai 2024, date de l'introduction en bourse.

Certains analystes estiment que l'opération envisagée pourrait constituer une distraction pour Estee Lauder, qui est en train de se redresser après des années de ventes moroses. "Estee est au milieu d'un redressement pluriannuel, qui exige que la direction se concentre sur les investissements dans la marque, l'innovation et l'exécution sur le marché après des années de baisse des ventes", a déclaré Dan Su, analyste chez Morningstar, dans une note. Les actions d'Estee Lauder cotées à New York ont clôturé en baisse de 7,7 % lundi. Les analystes estiment que la nouvelle entité, qui engloberait des marques telles que les cosmétiques Clinique d'Estee Lauder et les parfums Rabanne de Puig, réaliserait un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 milliards d'euros, dépassant les 15,6 milliards d'euros de la division Luxe de L'Oréal, qui vend des produits sous des marques telles qu'Armani et Yves Saint Laurent. Xavier Brun, gestionnaire de portefeuille chez Trea Asset Management à Barcelone, estime que le fait que Puig possède ses marques de parfums, plutôt que de simples licences, est un avantage. "Carolina Herrera, Paco Rabanne et Jean Paul Gaultier réalisent chacune un chiffre d'affaires de près d'un milliard d'euros, elles sont reconnues dans le monde entier, vous pouvez donc en tirer parti, et ils ont acheté Charlotte Tilbury qui est en pleine expansion."