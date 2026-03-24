Déchets dangereux, PFAS: Veolia acquiert un spécialiste australien de la dépollution des sols

Le géant mondial des services environnementaux Veolia a annoncé mardi l'acquisition du groupe australien Enviropacific, spécialiste de la dépollution des sols, notamment des "polluants éternels" ou PFAS.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Cette acquisition, pour quelque 220 millions de dollars australiens (un peu plus de 130 millions d'euros au cours actuel), est la plus importante du groupe dans le domaine de la décontamination des PFAS, selon Veolia, qui ambitionne d'atteindre un milliard d'euros de chiffre d'affaires dans cette activité d'ici 2030.

Avec cette opération, Veolia espère à la fois "accélérer" son expansion géographique et poursuivre son développement dans le traitement des déchets dangereux, un des relais de croissance prioritaires du groupe pour accroître sa rentabilité.

En 2025, Enviropacific, qui emploie près de 300 personnes, a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 250 millions de dollars australiens.

Veolia rappelle que la contamination aux PFAS, sujet planétaire, est particulièrement prégnante en Australie, "principalement en raison de l'utilisation historique de mousses anti-incendie sur les sites de défense, les aéroports et les installations industrielles, avec un impact sur les sols et les eaux souterraines dans de nombreuses régions".

Le pays a été il y a "plus de 20 ans", le point de départ du développement par Veolia de cette activité de décontamination des PFAS, rappelle le groupe français.

Enviropacific revendique sur son site internet un statut d'"expert" dans la gestion de "l'ensemble des flux de déchets solides contaminés par les PFAS", des sols et boues aux déchets industriels, en passant par le béton et l'asphalte.

"Cette opération renforce notre position de partenaire de confiance pour les autorités publiques et les industries australiennes (...) pour traiter la pollution, contribuant ainsi à la protection de la santé publique", a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, citée dans le communiqué.

Utilisés dans de nombreux objets pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes ou leur résistance à la chaleur, les PFAS, substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, sont très persistants dans l'environnement et peuvent avoir des effets délétères sur la santé (taux de cholestérol, cancers, effets sur la fertilité et le développement des fœtus).