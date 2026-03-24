information fournie par Boursorama avec AFP • 24/03/2026 à 12:45

Cosmétiques: Puig s'envole en Bourse après l'annonce de discussions avec Estée Lauder

L'action du groupe de luxe et cosmétiques Puig a grimpé mardi matin à la Bourse de Madrid au lendemain de l'annonce de pourparlers avec le mastodonte américain Estée Lauder en vue d'un possible rapprochement.

( AFP / JOSEP LAGO )

Le cours de l'action de Puig bondissait de 12,72% à 17,55 euros, à 9H35 GMT.

Les deux entreprises évoquent dans leurs communiqués respectifs des discussions en vue d'un "regroupement d'entreprises potentiel", confirmant des informations de presse.

"Aucune décision finale n'a été prise et aucun accord n'a été trouvé", ont néanmoins précisé les deux groupes de parfums et cosmétiques.

La capitalisation boursière de Puig s'élevait à plus de 8,8 milliards d'euros mardi matin, tandis que celle d'Estée Lauder était de 28,7 milliards de dollars.

Puig, propriétaire espagnol des marques Paco Rabanne et Jean-Paul Gaultier, a dégagé en 2025 un bénéfice net ajusté de près de 600 millions d'euros, avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros.

D'octobre à fin décembre, Estée Lauder, qui détient notamment les marques La Mer, Clinique, MAC et Bobby Brown, avait publié un chiffre d'affaires de 4,23 milliards de dollars. Son bénéfice net ressortait à 162 millions de dollars sur cette période.