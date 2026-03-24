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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 12:34

(Actualisé avec cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,17% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,16% pour le Nasdaq .IXIC :

* JEFFERIES JEF.N grimpe de près de 10% en avant-Bourse alors que le Financial Times a rapporté mardi que le groupe japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T étudie actuellement un possible rachat de la banque d'investissement américaine.

* SMITHFIELD FOODS SFD.O a battu les estimations des analystes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le quatrième trimestre, grâce à la forte demande de produits carnés emballés et aux mesures de réduction des coûts.

L'action prend 9% dans les échanges en avant-Bourse.

* AMAZON AMZN.O a déclaré lundi que son unité "cloud" Amazon internet Services (AWS) à Bahreïn avait été "perturbée" par le conflit en cours au Moyen-Orient, notamment en raison de l'activité de drones dans la région, subissant ainsi les conséquences de la guerre pour la deuxième fois en un mois.

* APOLLO APO.N - Apollo Debt Solutions (ADS), le fonds de crédit privé d'Apollo, d'une valeur de 25 milliards de dollars, a annoncé lundi qu'il limitait les retraits des investisseurs, ceux-ci ayant tenté de retirer environ 11,2% du montant total.

L'action recule de 1,5% en avant-Bourse.

* BROADCOM AVGO.O - Le concepteur américain de semi-conducteurs s'est dit mardi confronté à des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de l'ensemble du secteur technologique, notamment à des contraintes de capacité chez son partenaire TSMC 2330.TW , la forte hausse de la demande en puces d'IA mettant à rude épreuve la production.

* ORACLE ORCL.N procède actuellement à une refonte de son logiciel financier basé sur le cloud, utilisé par les grandes entreprises, afin qu'il intègre des agents d'intelligence artificielle (IA), l'objectif étant que les utilisateurs puissent poser des questions d'ordre commercial au système et laisser l'IA se charger de trouver les données.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMAZON.COM
210,1400 USD NASDAQ +2,32%
APOLLO GLB MGMT
110,430 USD NYSE -1,40%
BROADCOM
322,5100 USD NASDAQ +3,86%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 208,47 Pts Index Ex +1,38%
JEFFERIES FINL
39,520 USD NYSE +3,62%
NASDAQ Composite
21 946,76 Pts Index Ex +1,38%
ORACLE
154,160 USD NYSE +2,99%
S&P 500 INDEX
6 581,00 Pts CBOE +1,15%
SMITHFIELD
23,4800 USD NASDAQ +1,56%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
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