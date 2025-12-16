Les actions de Pfizer chutent, les prévisions de bénéfices pour 2026 étant inférieures aux attentes

(Mises à jour)

16 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Pfizer PFE.N chutent de 3,3 % à 25,95 $ ** La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 2,80 à 3,00 $ par action, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 3,05 $ - données LSEG

** La société s'attend à une baisse des ventes de ses produits COVID et à une baisse des revenus due à la perte d'exclusivité de certains médicaments plus anciens

** Le chiffre d'affaires de 2026 devrait se situer entre 59,50 et 62,50 milliards de dollars, le point médian étant inférieur aux estimations des analystes (61,59 milliards de dollars) **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 2 % depuis le début de l'année