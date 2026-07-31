Les actions de Perella Weinberg s'envolent après la hausse de son bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet -

** L'action de la société de conseil financier Perella Weinberg Partners PWP.O bondit de 18% à 17,62 dollars

** PWP affiche au deuxième trimestre un résultat net de 6,3 millions de dollars, contre 4,3 millions il y a un an, et un chiffre d’affaires de 156,5 millions de dollars, en hausse de 1% par rapport à l’année précédente

** “La dynamique continue de s’amplifier dans l’ensemble de nos activités: le rythme de nos transactions annoncées s’est accéléré et notre chiffre d’affaires comptabilisé, ajouté au carnet de commandes annoncé et en attente, se situe bien au-dessus du niveau enregistré à la même période l’année dernière”, a déclaré le directeur général Andrew Bednar

** Trois analystes sur quatre attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, tandis qu'un seul recommande la vente; leur objectif de cours médian s'établit à 20,5 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse de 3,4%