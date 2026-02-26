Les actions de Nvidia chutent, les investisseurs s'interrogeant sur les rendements et négligeant les bons résultats

par Rashika Singh

Les actions de Nvidia ont chuté jeudi, les investisseurs ayant fait abstraction des bons résultats, craignant que le concepteur de puces continue de canaliser des capitaux dans l'expansion de l'écosystème de l'IA, dont les retombées ne sont pas encore claires, plutôt que de stimuler les rendements pour les actionnaires.

Ses actions NVDA.O ont chuté de 4 % à 187,6 dollars et ont entraîné dans leur chute d'autres actions de puces, notamment Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O . L'action a clôturé mercredi à son plus haut niveau depuis trois mois.

La réaction baissière reflète les préoccupations croissantes quant à savoir si l'élan record de Nvidia peut tenir alors que les rivaux poussent de nouveaux accélérateurs d'IA, que les hyperscalers investissent dans le silicium personnalisé et que le cycle de dépenses d'IA plus large devient plus inégal.

"Nvidia a une fois de plus dépassé les attentes, mais la situation concurrentielle évolue également, car des entreprises comme Meta se diversifient vers AMD (Advanced Micro Devices) et les grands acteurs du cloud investissent davantage dans le silicium personnalisé", a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

"Cela met l'accent sur les prévisions de Nvidia concernant le maintien de sa position dominante à mesure que le développement de l'IA arrive à maturité et que les questions relatives au retour sur investissement des entreprises (retour sur investissement) s'intensifient."

Les hyperscalers, y compris Meta Platforms META.O - un client important - ont prévu des dépenses d'investissement totales d'au moins 630 milliards de dollars en 2026, dont la majeure partie est destinée aux centres de données et aux processeurs.

Les actions de Nvidia sont également tombées en dessous des niveaux de support technique autour de leurs moyennes mobiles à 50 et 100 jours, ce qui pourrait être le signe d'une plus grande pression de vente.

À la question d'un analyste, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, de savoir si la société envisageait de restituer aux actionnaires une partie des 100 milliards de dollars de liquidités qu'elle était susceptible de générer cette année, Colette Kress, directrice financière de Nvidia, a déclaré que la société souhaitait continuer à investir dans l'écosystème de l'intelligence artificielle.

La société la plus valorisée au monde a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires de 78 milliards de dollars au premier trimestre fiscal, plus ou moins 2 %, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 72,60 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Pour la cinquième fois environ au cours des trois dernières années, il semble y avoir des préoccupations généralistes quant au ralentissement de la croissance, malgré l'accélération à court terme et la nette augmentation de l'utilisation des modèles qui commence à avoir un impact majeur sur la productivité", a déclaré Joseph Moore, stratège en actions de Morgan Stanley, dans une note.

La demande massive d'infrastructures d'IA a également alimenté les craintes d'une pénurie mondiale d'approvisionnement en puces mémoire.

Nvidia a rejeté les questions relatives à l'éventualité d'une pénurie d'approvisionnement chez son sous-traitant TSMC

2330.TW qui entraverait sa croissance, déclarant qu'elle avait sécurisé suffisamment de stocks de puces et de capacités pour répondre à la demande au cours des prochains trimestres, mais elle a révélé que cela affecterait son activité de jeux.

Le ratio cours/bénéfice de la société (PE) est actuellement de 24,5 fois les bénéfices à venir, contre 34,6 le 29 octobre, lorsque la capitalisation boursière a atteint 5 000 milliards de dollars pour la première fois, selon LSEG DataStream.

Il est également bien inférieur au ratio PE de 28,8 d'Advanced Micro Devices AMD.O et de 81,4 d'Intel INTC.O .