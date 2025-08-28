 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de Nvidia chutent de 2,9 % à Francfort, au lendemain de la publication des résultats
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 08:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Nvidia cotées à Francfort ont chuté de 2,9 % jeudi, un jour après que ses résultats aient été inférieurs aux attentes de certains analystes dans son important segment des centres de données.

Le fabricant de puces a également déclaré qu'il s'attendait à un chiffre d'affaires de 54 milliards de dollars, plus ou moins 2 % , au troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 53,14 milliards de dollars.

Les actions de Nvidia à Francfort NVDA.F ont chuté, suivant une chute à peu près similaire dans les échanges américains après les heures de bureau mercredi.

