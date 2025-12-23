Les actions de Novo Nordisk bondissent après l'approbation de la pilule Wegovy par les États-Unis

Novo Nordisk est le premier à commercialiser la pilule Wegovy

Les analystes y voient un potentiel, mais se demandent si les pilules vont "changer la donne"

L'avantage pour Novo pourrait être de courte durée, selon les analystes

Les actions de Novo Nordisk

NOVOb.CO ont bondi de 10 % mardi après que la Food and Drug Administration américaine a approuvé sa pilule amaigrissante, donnant au fabricant danois un avantage concurrentiel sur son rival Eli Lilly LLY.N sur le marché en évolution rapide des médicaments contre l'obésité.

L'approbation de la pilule Wegovy de Novo donne au fabricant de médicaments un avantage de premier plan dans la course à un puissant médicament oral pour la perte de poids, alors qu'il tente de reprendre des parts de marché à Lilly et aux fabricants de médicaments composés.

Les actions de la société sont passées à 335,60 couronnes danoises, ce qui représente la plus forte hausse en une journée depuis août 2023.

Novo, qui a dû faire face à d'énormes problèmes d'approvisionnement après le lancement en 2021 de son médicament injectable Wegovy, a déclaré qu'elle était mieux préparée cette fois-ci. Le directeur général Mike Doustdar a déclaré le mois dernier que la société avait "plus que suffisamment de pilules cette fois-ci" et qu'elle irait "jusqu'au bout" pour le lancement.

Ses actions, qui ont chuté de plus de la moitié cette année, ont été les plus performantes de la journée de mardi en Europe.

Les actions de Novo cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté d'environ 9 % pour atteindre 52,42 dollars dans les premiers échanges. Les actions de Lilly sont restées stables dans un marché volatil.

Novo a également soumis une demande de mise sur le marché de la pilule à l'Agence européenne des médicaments et à d'autres autorités réglementaires.

PILULES - LE NOUVEAU CHAMP DE BATAILLE

Si Wall Street reste optimiste quant à la pilule Wegovy, l'attention se porte également sur la façon dont le traitement se comporterait face au médicament oral de Lilly.

Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital, a déclaré que l'avantage de Novo dans la capture des patients qui préfèrent la commodité d'une pilule pourrait être de courte durée, l'orforglipron de Lilly devant être approuvé en 2026.

Novo a volé la vedette à Lilly en lançant la version injectable de Wegovy, mais a eu du mal à répondre à la demande. Lilly est alors allé de l'avant avec son injection de Zepbound, qui a largement devancé Wegovy en termes de prescriptions hebdomadaires aux États-Unis cette année. Novo vend déjà Rybelsus, un semaglutide oral pour le diabète de type 2.

Roche ROG.S , AstraZeneca AZN.L et les sociétés américaines Viking Therapeutics VKTX.O et Structure GPCR.O font partie de ceux qui testent également des médicaments oraux pour la perte de poids.

UN MARCHÉ EN EXPANSION

Les analystes s'attendent à ce que les pilules élargissent l'accès aux traitements de perte de poids et répondent à l'hésitation des injections.

"Notre objectif est assez simple. Des traitements efficaces et un accès large et abordable, que les patients préfèrent une pilule ou une injection", a déclaré le directeur général de Novo, Mike Doustdar, dans une vidéo publiée sur LinkedIn.

Paul Major, gestionnaire de portefeuille chez Bellevue Asset Management, a déclaré que 10 % ou plus des adultes hésitaient à s'auto-injecter, mais a remis en question le potentiel de transformation des pilules, étant donné qu'elles sont moins efficaces que les injections.

L'analyste Soren Lontoft Hansen de Sydbank estime que les ventes annuelles maximales mondiales de la pilule Wegovy s'élèvent à environ 24 milliards de couronnes danoises (3,79 milliards de dollars). Un lancement réussi est essentiel pour que Novo compense certains vents contraires en 2026, notamment les baisses de prix de ses médicaments GLP-1 populaires, Ozempic et l'injection Wegovy.

Dans le cadre d'un accord conclu en novembre avec l'administration Trump, Novo et Lilly ont accepté de vendre des doses de départ de leurs pilules amaigrissantes, si elles sont approuvées, pour 149 dollars par mois aux patients américains de Medicare et Medicaid et aux clients qui paient en espèces et qui ne peuvent pas obtenir de couverture d'assurance pour les médicaments.

(1 $ = 6,3391 couronnes danoises)