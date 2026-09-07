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Les actions de Novartis reculent alors qu'un échec clinique concernant un médicament contre le cholestérol accentue la pression sur son portefeuille de produits en développement
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 09:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Novartis NOVN.S a chuté de 3,3 % lundi matin après l'échec de son médicament contre le cholestérol dans le cadre d'une étude très attendue, ce qui jette un nouveau doute sur cette approche thérapeutique et augmente la pression sur le laboratoire pharmaceutique suisse en vue de la publication prochaine de ses données concernant une thérapie génique.

Vendredi en fin de journée, Novartis a annoncé que son médicament, le pelacarsen , n’avait pas réduit le risque de crise cardiaque et d’AVC dans le cadre d’une vaste étude de phase avancée menée auprès de patients présentant un taux élevé de Lp(a), un facteur de risque héréditaire lié au cholestérol pour lequel il n’existe aucun traitement ciblé approuvé.

Cet échec place la barre plus haut pour les médicaments concurrents visant à réduire la Lp(a) d'Amgen AMGEN.O et d'Eli Lilly LLY.N , qui font tous deux l'objet d'essais cliniques de phase avancée. Il accentue également la pression sur les résultats attendus d'un médicament expérimental contre la dystrophie musculaire, le del-desiran, que Novartis a acquis l'année dernière pour 12 milliards de dollars.

Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires annuel maximal compris entre 3 et 6 milliards de dollars pour le pelacarsen.

Valeurs associées

AMGEN
437,2300 USD NASDAQ -1,55%
ELI LILLY & CO
1 148,660 USD NYSE -0,92%
NOVARTIS
125,040 CHF Swiss EBS Stocks -3,50%
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