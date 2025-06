Les actions de Nike se redressent alors que le redressement prend forme dans le contexte de la crise des tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long de l'article avec les commentaires des analystes et le contexte) par Joel Jose et Helen Reid

Les actions de Nike NKE.N ont bondi de 10 % dans les échanges avant bourse vendredi, car des prévisions encourageantes et des plans visant à réduire la production chinoise de produits destinés aux États-Unis ont renforcé la confiance dans les efforts de redressement en cours chez le géant du vêtement de sport.

Les grandes marques américaines ont passé des années à se détourner des usines chinoises à mesure que les tensions politiques entre Washington et Pékin s'intensifiaient, mais les derniers tarifs d'importation du président Donald Trump poussent les entreprises à accélérer leur retrait.

Nike prévoit de réduire le pourcentage de produits américains fabriqués en Chine à un "pourcentage à un chiffre élevé" d'ici la fin du mois de mai 2026. La Chine représente actuellement environ 16 % des chaussures importées aux États-Unis.

Les droits de douane radicaux de M. Trump pourraient également augmenter les coûts de Nike d'environ 1 milliard de dollars , ont déclaré les dirigeants jeudi, après que la société a affiché sa pire baisse de ventes depuis environ cinq ans, mais a donné une prévision de revenus plus élevée que ce qui était craint pour le premier trimestre.

"Il n'y a eu pratiquement aucun bénéfice, la Chine a chuté de 20 %, ce n'est pas un bon résultat ... . Mais comme d'habitude, les marchés évaluent ce qui est à venir et non ce qui a été dans les résultats", a déclaré Simon Jaeger, gestionnaire de portefeuille chez Flossbach von Storch à Cologne, en Allemagne, qui détient des actions de Nike.

L'attention s'est également portée sur la manière dont le segment de la course à pied de Nike a rebondi après une période de faible demande.

Cette reprise est en partie due aux efforts du nouveau directeur général, Elliott Hill, pour récupérer des parts de marché dans le domaine de la course à pied grâce à de nouveaux lancements. Nike a investi dans des lignes de chaussures de course et de baskets telles que Pegasus et Vomero, et a réduit ses stocks d'anciens modèles , notamment Air Force 1 et Air Jordan 1, par le biais de remises.

Dans le cadre d'une refonte plus large de son activité, Nike cherche également à renouer des relations avec ses partenaires grossistes et à étendre sa présence dans un plus grand nombre de points de vente physiques.

"Nous pensons que les investisseurs à long terme peuvent maintenant commencer à revenir sur le titre comme l'un des plus grands redressements potentiels dans le secteur de la consommation", ont déclaré les analystes d'Evercore ISI dans une note.

Les résultats de Nike ont également permis aux actions de ses pairs allemands Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE ainsi qu'au distributeur de vêtements de sport JD Sports JD.L , coté à Londres, d'augmenter de 3 à 7 %.

"Les dirigeants de Nike ont également déclaré qu'ils avaient presque fini d'écouler leurs anciens stocks, ce qui est un soulagement pour Adidas, Puma et JD Sports, qui devaient rivaliser avec les remises agressives de la plus grande marque de vêtements de sport",a déclaré M. Jaeger.

Les actions de Nike ont baissé de 17,4 % depuis le début de l'année, tandis que son ratio cours/bénéfice à 12 mois est de 1,90, contre 1,58 et 0,64 pour Adidas et Puma, respectivement.