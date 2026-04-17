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Les actions de Netflix chutent après des prévisions de recettes décevantes et le départ d'un cofondateur
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 08:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Netflix ont fortement chuté en Europe vendredi après que la société a prévu une croissance des revenus inférieure aux attentes et que le président et cofondateur Reed Hastings a déclaré qu'il ne se présenterait pas à la réélection.

À 0603GMT, les actions du service de streaming cotées à Francfort étaient en baisse de 8,7 %. Les actions de Netflix à New York ont augmenté d'environ 15 % cette année.

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