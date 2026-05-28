Les actions de Nebius atteignent leur plus haut niveau depuis deux semaines après l'entrée au capital d'un fonds dirigé par un ancien employé d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de l'analyste aux paragraphes 5 à 7) par Niket Nishant

L'action du groupe Nebius NBIS.O a grimpé de 9 % jeudi après qu'un fonds géré par Leopold Aschenbrenner, ancien employé d'OpenAI, a révélé détenir une participation dans cette société spécialisée dans les infrastructures d'IA.

Le titre a atteint son plus haut niveau en deux semaines après que le fonds, baptisé Situational Awareness, a révélé détenir 12,41 millions d'actions de la société, ce qui représente une participation d'environ 5 % d'une valeur de 2,6 milliards de dollars mercredi, selon les calculs de Reuters.

Cette participation fait de Situational Awareness le principal actionnaire de Nebius, société basée à Amsterdam, selon les données compilées par LSEG, et témoigne d'un vote de confiance envers l'entreprise en tant qu'acteur clé dans la course aux infrastructures d'IA.

Au 31 mars, le fonds gérait 13,67 milliards de dollars, soit une croissance de 148 % par rapport à la fin de 2025. M. Aschenbrenner faisait auparavant partie de l'équipe “Superalignment” d'OpenAI, qui veillait à ce que l'IA reste en phase avec les valeurs humaines, mais qui a été dissoute.

“Au cours des deux dernières années, il (Aschenbrenner) s’est forgé une réputation de savoir repérer les entreprises les plus à même de tirer parti du succès de l’IA”, a déclaré Gil Luria, responsable de la recherche technologique chez D.A. Davidson.

“Cette prise de participation indique qu’il voit actuellement le plus grand potentiel dans les clouds IA et, plus précisément, dans Nebius.”

Aschenbrenner s'est constitué une communauté de followers sur les réseaux sociaux, et ses déclarations d'investissement ont déjà suscité des débats et des discussions sur les forums d'investisseurs particuliers.

LE CHEVAL NOIR DE L'IA

Nebius, qui était restée largement inaperçue au début du boom de l'IA, a rapidement attiré l'attention du marché cette année. Son action a progressé de plus de 162 % depuis le début de l'année 2026.

Au début du mois, Nebius a annoncé une multiplication par près de huit de son chiffre d'affaires trimestriel .

La société s'est également développée grâce à des acquisitions et des partenariats. Elle a annoncé en mai le rachat d'Eigen AI pour 643 millions de dollars et, en mars, la signature d'un accord de fourniture d'infrastructures d'IA avec Meta META.O .

Mais avec une valorisation boursière déjà élevée, la barre pour de nouveaux gains pourrait être plus haute, et une remontée d'une ampleur similaire pourrait s'avérer difficile sans catalyseurs majeurs.

M. Luria a attribué la note “neutre” à l'action dans une note publiée au début du mois. Il a également déclaré que les actions pourraient enregistrer des gains limités à court terme.

Toutefois, la demande insatiable en puissance de calcul pour l'IA pourrait profiter à Nebius, tandis que les investisseurs à la recherche de la prochaine vague de gagnants de l'IA pourraient également se tourner vers la société.