 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 241,62
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Molina chutent alors que l'assureur maladie réduit ses prévisions de bénéfices pour la troisième fois cette année
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Molina Healthcare

MOH.N ont chuté d'environ 20% dans les échanges avant bourse jeudi, un jour après que l'assureur a réduit ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année, en raison des coûts médicaux plus élevés dans ses plans soutenus par le gouvernement.

La société s'attend désormais à un bénéfice annuel ajusté d'environ 14 dollars par action, en forte baisse par rapport à sa prévision précédente d'au moins 19 dollars par action.

Les perspectives ont été affectées de manière disproportionnée par des coûts médicaux "sans précédent" dans ses plans Marketplace qui couvrent les individus dans le cadre de l'Affordable Care Act (loi sur les soins abordables), a déclaré Molina. Il s'attend à ce que les coûts restent élevés jusqu'à la fin de l'année.

"Les prévisions d'achat étaient matériellement inférieures à 19 dollars, et les nouvelles prévisions de bénéfice par action sont bien en deçà", a déclaré David Windley, analyste chez Jefferies.

Les assureurs de santé ont mis en garde contre les coûts élevés des plans soutenus par le gouvernement, alors que la demande de soins de santé a augmenté aux États-Unis au cours des deux dernières années.

Molina avait réduit ses prévisions de bénéfices annuels à deux reprises en juillet , anticipant la hausse des coûts médicaux.

Plus tôt dans la semaine, son pair plus important, Elevance Health ELV.N a également signalé des coûts plus élevés au cours du quatrième trimestre, car les membres recourent aux avantages avant les changements prévus l'année prochaine dans les plans individuels de la société, qui sont conformes à la Loi sur les soins abordables, également connue sous le nom d'Obamacare.

Molina voit un potentiel d'amélioration de ses marges l'année prochaine et a déclaré que ses perspectives préliminaires de bénéfices pour 2026 devraient se rapprocher de ses prévisions pour 2025.

Mais les analystes sont restés sceptiques quant à la capacité de l'entreprise à intégrer tous les vents contraires.

Compte tenu de l'instabilité de Medicaid et de Marketplace, Molina devra présenter des attentes claires concernant les facteurs de marge derrière ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

Les actions de Centene CNC.N et Oscar Health OSCR.N , qui ont toutes deux des activités importantes axées sur les plans de la Loi sur les soins abordables, ont chuté de 4 % à 7 % dans les échanges avant le marché.

Valeurs associées

CENTENE
36,015 USD NYSE -0,25%
ELEVANCE HEALTH
345,330 USD NYSE -1,31%
MOLINA HEALTHCAR
194,880 USD NYSE -1,00%
OSCAR HEALTH RG-A
20,370 USD NYSE -6,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank