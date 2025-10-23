Les actions de Molina chutent alors que l'assureur maladie réduit ses prévisions de bénéfices pour la troisième fois cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Molina Healthcare

MOH.N ont chuté d'environ 20% dans les échanges avant bourse jeudi, un jour après que l'assureur a réduit ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année, en raison des coûts médicaux plus élevés dans ses plans soutenus par le gouvernement.

La société s'attend désormais à un bénéfice annuel ajusté d'environ 14 dollars par action, en forte baisse par rapport à sa prévision précédente d'au moins 19 dollars par action.

Les perspectives ont été affectées de manière disproportionnée par des coûts médicaux "sans précédent" dans ses plans Marketplace qui couvrent les individus dans le cadre de l'Affordable Care Act (loi sur les soins abordables), a déclaré Molina. Il s'attend à ce que les coûts restent élevés jusqu'à la fin de l'année.

"Les prévisions d'achat étaient matériellement inférieures à 19 dollars, et les nouvelles prévisions de bénéfice par action sont bien en deçà", a déclaré David Windley, analyste chez Jefferies.

Les assureurs de santé ont mis en garde contre les coûts élevés des plans soutenus par le gouvernement, alors que la demande de soins de santé a augmenté aux États-Unis au cours des deux dernières années.

Molina avait réduit ses prévisions de bénéfices annuels à deux reprises en juillet , anticipant la hausse des coûts médicaux.

Plus tôt dans la semaine, son pair plus important, Elevance Health ELV.N a également signalé des coûts plus élevés au cours du quatrième trimestre, car les membres recourent aux avantages avant les changements prévus l'année prochaine dans les plans individuels de la société, qui sont conformes à la Loi sur les soins abordables, également connue sous le nom d'Obamacare.

Molina voit un potentiel d'amélioration de ses marges l'année prochaine et a déclaré que ses perspectives préliminaires de bénéfices pour 2026 devraient se rapprocher de ses prévisions pour 2025.

Mais les analystes sont restés sceptiques quant à la capacité de l'entreprise à intégrer tous les vents contraires.

Compte tenu de l'instabilité de Medicaid et de Marketplace, Molina devra présenter des attentes claires concernant les facteurs de marge derrière ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

Les actions de Centene CNC.N et Oscar Health OSCR.N , qui ont toutes deux des activités importantes axées sur les plans de la Loi sur les soins abordables, ont chuté de 4 % à 7 % dans les échanges avant le marché.