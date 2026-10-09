Les actions de Moderna s'envolent après leur intégration dans l'indice Nasdaq 100 ; BofA relève son objectif de cours

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9 octobre - ** Vendredi, l'action Moderna MRNA.O a progressé d'environ 12% pour atteindre 220 dollars, après avoir atteint son plus haut niveau depuis janvier 2022, alors que la société intègre l'indice Nasdaq 100 .NDX ; BofA a relevé son objectif de cours pour le titre de 170 à 200 dollars

** Le titre avait clôturé la séance de jeudi à 197 dollars

** Les analystes de BofA maintiennent leur recommandation "neutre" et expliquent que la hausse de l’objectif de cours résulte d’une combinaison entre une légère révision à la baisse des prévisions de chiffre d’affaires liées au COVID-19 aux États-Unis, compensée par une augmentation des ventes liées à la grippe en 2027, « associée à une hausse anticipée du prix et à des prévisions de montée en puissance pour les années à venir pour l’intismeran », un vaccin contre le cancer développé en collaboration avec Merck MRK.N .

** Ils notent toutefois qu’une grande partie de la valeur de l’intismeran est déjà prise en compte dans le cours de l’action, en amont du congrès d’oncologie de l’ESMO et de la publication prochaine des résultats cliniques

** Les résultats du troisième trimestre ne devant être publiés qu’après la présentation à l’ESMO le 24 octobre, BoFA estime que les chiffres du troisième trimestre ont moins d’importance. Mais la BofA table toujours sur une réalisation des prévisions, à savoir une croissance du chiffre d’affaires pouvant atteindre 10% en 2026 et un solde de trésorerie en fin d’année compris entre 4,7 et 5,2 milliards de dollars. Elle précise que son estimation du chiffre d’affaires des vaccins prophylactiques pour le troisième trimestre, à 812 millions de dollars, est inférieure au consensus, tandis que son estimation du chiffre d’affaires total, à 848 millions de dollars, est également inférieure au consensus

** L'action MRNA s'est raffermie depuis le 18 août, après que des données prometteuses de phase avancée concernant l'intismeran ont incité les investisseurs à se ruer sur le titre.

** Moderna a été intégrée à l’indice Nasdaq 100 pour remplacer Warner Bros Discovery, en raison de la fusion de cette dernière avec Paramount Skydance

** Depuis le début de l’année, l’action Moderna a progressé d’environ 650%, enregistrant ainsi sa plus forte hausse annuelle jamais observée et devenant le titre le plus performant de l’indice S&P 500 depuis le début de l’année .SPX . À titre de comparaison, l’indice S&P 500 du secteur de la santé .SPXHC affiche une hausse de 10,3% depuis le début de l’année 2026