Les actions de Moderna chutent après que l'essai de vaccin contre les malformations congénitales a manqué son objectif
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 11:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de la société de biotechnologie Moderna MRNA.O ont baissé de 3,5 % à 25,91 $ avant la mise sur le marché après que la société ait interrompu le développement du vaccin contre les malformations congénitales à la suite de l'échec de l'essai

** Le vaccin expérimental contre le cytomégalovirus (CMV) mRNA-1647 a montré une efficacité de 6 % à 23 % chez 7 500 femmes, mais n'a pas atteint l'objectif de la société lors d'un essai de dernière phase

** Le CMV peut provoquer des malformations congénitales s'il est transmis de la mère à l'enfant pendant la grossesse; il n'existe actuellement aucun vaccin homologué pour le guérir

* MRNA ne s'attend pas à ce que l'essai atteigne le seuil de rentabilité d'ici 2028

**La société ne s'attend pas à ce que l'échec de l'essai ait un impact sur les perspectives pour 2025

** Quatre analystes sur 25 considèrent l'action comme "achetée", 16 comme "conservée" et cinq comme "vendue" ou moins; PT médian à 30,50 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture de mercredi, les actions MRNA ont perdu 35,43 % depuis le début de l'année,

