Les actions de Medline ont ouvert près de 21 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Medline MDLN.O ont ouvert 20,7 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq mercredi, donnant au géant de la fourniture médicale une évaluation de 46,03 milliards de dollars.
