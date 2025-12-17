Les actions de Medline ont ouvert près de 21 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq

Les actions de Medline MDLN.O ont ouvert 20,7 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq mercredi, donnant au géant de la fourniture médicale une évaluation de 46,03 milliards de dollars.