Les actions de Mattel s'effondrent à cause du blues des Barbies et de l'absence de bénéfice au quatrième trimestre

(Mise à jour des mouvements d'actions)

11 février - ** Les actions du fabricant de Barbie Mattel

MAT.O chutent d'environ 25 % à 16 $, en passe de connaître son pire plongeon intrajournalier depuis plus de vingt ans.

** Les prévisions de bénéfices annuels de la société déçoivent les investisseurs, soulignant que la reprise de la demande de jouets reste insaisissable alors que les consommateurs prudents réduisent leurs dépenses discrétionnaires

** J.P. Morgan rétrograde la note de l'action de "neutre" à "sous-pondéré", déclarant que les résultats de MAT dépendent plus fortement de l'activité principale des jouets, et en particulier de Barbie, qui a souffert d'une gueule de bois après une décennie d'innovation forte et un film en 2023

** Le fabricant de Uno a adopté un ton prudent qui fait écho à son rival Hasbro HAS.O , qui prévoit une croissance annuelle modérée de son chiffre d'affaires

** "Dans l'esprit de Charles Dickens, 'c'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps...' bien que cette citation exagère la comparaison entre HAS et MAT, on pourrait voir la trajectoire des résultats, y compris en comparant uniquement leurs deux entreprises de jouets respectives, à travers cette référence classique", JPM

** Les ventes nettes du quatrième trimestre ont augmenté de 7 % pour atteindre 1,77 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 1,84 milliard de dollars

** 15 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; la prévision médiane est de 22 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, MAT a baissé de ~1,1 % au cours des 12 derniers mois