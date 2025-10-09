Les actions de Maersk atteignent leur plus bas niveau depuis trois mois en raison de la perspective d'un accord sur la réouverture de la route de la mer Rouge à Gaza

Les actions de Maersk

MAERSKb.CO ont baissé jeudi sur les attentes d'un accord de cessez-le-feu à Gaza qui pourrait éventuellement restaurer les routes de transport de conteneurs à travers la mer Rouge et le canal de Suez, soulageant une pénurie de capacité qui a soutenu les taux de fret.

Mercredi, Israël et le Hamas ont accepté la première phase du plan du président américain Donald Trump pour Gaza, ce qui a suscité l'espoir que les forces houthies du Yémen, alignées sur l'Iran, pourraient mettre fin aux attaques contre le transport maritime commercial dans la mer Rouge. Depuis la fin de l'année 2023, ces attaques ont contraint les transporteurs à se détourner vers le sud de l'Afrique.

Toutefois, les Houthis n'ont pas encore commenté l'accord de cessez-le-feu ni signalé de changement de politique. Le groupe a revendiqué l'attaque de un navire exploité par les Pays-Bas la semaine dernière.

Les actions de la compagnie maritime danoise étaient en baisse de 2 % à 1025 GMT, touchant leur plus bas niveau depuis le 8 juillet.

"Maersk est en baisse en raison de l'attente de nouvelles baisses des taux de fret en relation avec une plus grande probabilité de passage sûr à travers la mer Rouge", a déclaré Mikkel Emil Jensen, analyste de Sydbank.

Les analystes ont prévenu que même si le cessez-le-feu tenait, les compagnies maritimes devraient attendre des mois avant d'avoir l'assurance que les attaques ne reprendront pas.

Un porte-parole de Maersk a réaffirmé que le groupe n'envisagerait de reprendre le transit par la mer Rouge qu'une fois qu'une solution de sécurité viable et à long terme aurait été établie.

"Il existe un lien évident entre les risques sécuritaires dans le détroit de Bab al-Mandab et le conflit à Gaza, bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer comment les progrès à Gaza influenceront la situation en mer Rouge", a déclaré le porte-parole.

Selon les analystes de Sydbank et d'ABG Sundal Collier, un retour à Suez augmenterait la capacité de transport disponible et accentuerait la pression sur les taux de fret, qui ont déjà baissé par rapport aux sommets atteints au début de l'année.