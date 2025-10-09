 Aller au contenu principal
Les actions de Maersk atteignent leur niveau le plus bas depuis trois mois en raison de la perspective d'un accord sur Gaza qui pourrait rouvrir la route de la mer Rouge
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - Les actions de Maersk MAERSKb.CO ont chuté jeudi à leur plus bas niveau depuis juillet, les investisseurs anticipant qu'un accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait éventuellement rétablir les routes de transport de conteneurs à travers la mer Rouge et le canal de Suez, atténuant une pénurie de capacité qui a soutenu les taux de fret.

Mercredi, Israël et le Hamas ont accepté la première phase du plan du président américain Donald Trump pour Gaza, ce qui a suscité l'espoir que les forces houthies du Yémen, alignées sur l'Iran, pourraient mettre fin aux attaques contre le transport maritime commercial dans la mer Rouge. Depuis la fin de l'année 2023, ces attaques ont contraint les transporteurs à se détourner vers le sud de l'Afrique.

Toutefois, les Houthis n'ont pas encore commenté l'accord de cessez-le-feu ni signalé de changement de politique. Le groupe a revendiqué l'attaque d'un navire exploité par les Pays-Bas la semaine dernière.

Les actions de Maersk étaient en baisse de 2% à 0914 GMT, touchant leur plus bas niveau depuis le 8 juillet.

"Maersk est en baisse en raison de l'attente de nouvelles baisses des taux de fret en relation avec une plus grande probabilité de passage sûr à travers la mer Rouge", a déclaré Mikkel Emil Jensen, analyste de Sydbank.

Les analystes ont prévenu que même si le cessez-le-feu tenait, les compagnies maritimes devraient attendre des mois avant d'avoir l'assurance que les attaques ne reprendront pas.

Selon les analystes de Sydbank et d'ABG Sundal Collier, un retour à Suez augmenterait la capacité de transport disponible et accentuerait la pression sur les taux de fret, qui ont déjà baissé par rapport aux sommets atteints au début de l'année.

Maersk n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Etats-Unis / Iran

