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Les actions de logiciels américains rebondissent après les pertes dues à l'IA de la semaine dernière
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 17:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril -

** Les actions des sociétés américaines de logiciels augmentent, rebondissant après les fortes pertes de la semaine dernière

** Le secteur S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS augmente de 3,4 %, tous les composants étant en hausse

** Le secteur a chuté de 3,4 % la semaine dernière en raison d'un regain d'inquiétude concernant l'IA après le lancement d'un nouveau projet de cybersécurité par Anthropic

** Oracle ORCL.N , société de cloud IA, gagne 8,8 %, la plus forte hausse; Microsoft MSFT.O est en hausse de 2,7 %

** Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N gagne 4,2%

** Le fournisseur de logiciels ERP ServiceNow NOW.N et la société de technologie publicitaire mobile Applovin APP.O gagnent plus de 6,5%

** Intuit INTU.O et Adobe ADBE.O progressent de 4,4%

** Workday WDAY.O et Crowdstrike CRWD.O gagnent plus de 5%

** Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV.N a progressé de 4,3 %

Valeurs associées

ADOBE
237,6200 USD NASDAQ +5,44%
APPLOVIN RG-A
415,3500 USD NASDAQ +6,12%
CROWDSTRIKE
402,1050 USD NASDAQ +6,09%
INTUIT
368,1000 USD NASDAQ +4,89%
MICROSOFT
380,9100 USD NASDAQ +2,71%
ORACLE
152,800 USD NYSE +10,64%
SALESFORCE
173,090 USD NYSE +4,93%
SERVICENOW
88,620 USD NYSE +6,78%
WORKDAY-A
120,4150 USD NASDAQ +7,04%
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