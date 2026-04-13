Les actions de logiciels américains rebondissent après les pertes dues à l'IA de la semaine dernière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 avril -
** Les actions des sociétés américaines de logiciels augmentent, rebondissant après les fortes pertes de la semaine dernière
** Le secteur S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS augmente de 3,4 %, tous les composants étant en hausse
** Le secteur a chuté de 3,4 % la semaine dernière en raison d'un regain d'inquiétude concernant l'IA après le lancement d'un nouveau projet de cybersécurité par Anthropic
** Oracle ORCL.N , société de cloud IA, gagne 8,8 %, la plus forte hausse; Microsoft MSFT.O est en hausse de 2,7 %
** Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N gagne 4,2%
** Le fournisseur de logiciels ERP ServiceNow NOW.N et la société de technologie publicitaire mobile Applovin APP.O gagnent plus de 6,5%
** Intuit INTU.O et Adobe ADBE.O progressent de 4,4%
** Workday WDAY.O et Crowdstrike CRWD.O gagnent plus de 5%
** Le FNB iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV.N a progressé de 4,3 %
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