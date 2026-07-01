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Les actions de Lime, soutenue par Uber, s'envolent lors de son entrée au Nasdaq
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Lime, société soutenue par Uber, ont bondi de 8% lors de son entrée au Nasdaq mercredi, après que l'entreprise a levé 167 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, ce qui valorise l'opérateur de trottinettes et de vélos électriques à environ 1,73 milliard de dollars.

Le titre a ouvert à 27 dollars, contre un prix d'introduction de 25 dollars.

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