Les actions de Levi Strauss reculent malgré des prévisions de chiffre d'affaires annuel en hausse

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9 juillet - ** L'action du fabricant de jeans Levi Strauss

LEVI.N recule de près de 6,4% à 22,81 dollars en pré-ouverture

** La société a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , pariant que ses produits en denim haut de gamme séduiront les consommateurs aux revenus élevés, même si l’incertitude économique pèse sur les dépenses de consommation en général

** BofA Global Research estime que l'Europe reste solide et se montre plus confiante quant aux résultats du quatrième trimestre, malgré un ralentissement des réductions de coûts; l'analyse réitère sa recommandation "Achat"

** BTIG maintient une recommandation "Achat" sur le titre, soulignant que Levi's continue de gagner des parts de marché tant dans le denim pour hommes que pour femmes, tandis que le secteur du denim dans son ensemble reste en bonne santé et devrait dépasser la croissance du secteur de l'habillement à terme

** Le chiffre d’affaires de Levi’s au deuxième trimestre progresse de 8% à 1,56 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,52 milliard de dollars – données LSEG

** La recommandation moyenne de seize analystes est "Acheter"; l'objectif de cours médian est de 27 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait progressé de 17,5% depuis le début de l’année