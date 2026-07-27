Les actions de Lens Technology à Hong Kong progressent grâce à son partenariat avec Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 juillet - ** Les actions de Lens Technology 6613.HK , cotées à Hong Kong, ont grimpé jusqu'à 5,1% pour atteindre 22,98 HK$, leur plus haut niveau depuis le 16 juillet
** L'action cotée à Shenzhen 300433.SZ recule de 2,8%
** Le fabricant chinois de composants électroniques a signé un protocole d’accord de coopération avec Intel INTC.O , visant notamment à développer de nouvelles technologies pour le conditionnement avancé des semi-conducteurs
** Selon Citi, cette collaboration stratégique vise à accélérer le développement de solutions d’encapsulation à base de substrats en verre afin d’offrir des performances supérieures, une densité d’interconnexion accrue et une meilleure efficacité énergétique pour les futures plateformes informatiques
** Depuis le début de l’année, les actions de Lens Technology cotées à Hong Kong ont reculé de 12,8%, tandis que les actions cotées à Shenzhen ont progressé de 19,6%
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