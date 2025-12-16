 Aller au contenu principal
Les actions de Lennar chutent ; les résultats sont attendus après la cloche de clôture
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 21:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de Lennar LEN.N sont en baisse de 2,4 % dans les échanges de l'après-midi mardi, le constructeur de maisons devrait annoncer une baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice par action d'une année sur l'autre dans ses résultats trimestriels attendus après la cloche de clôture ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires trimestriel de 9,02 milliards de dollars contre 9,95 milliards de dollars pour la période précédente et à un BPA de 2,22 dollars contre un BPA ajusté de 4,06 dollars il y a un an, selon LSEG ** La médiane des prévisions à 12 mois est de 125,00 $; letitre était à 117,32 $ pour la dernière fois ** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent cinq notes "achat fort" ou "achat", 11 notes "maintien" et quatre notes "vente" ou "vente forte" ** En septembre, Lennar a donné des prévisions pour le quatrième trimestre qui ont déçu les investisseurs

** LEN est en baisse d'environ 11 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 16 % pour le S&P 500 .SPX au cours de cette période

