Les actions de la société britannique Ocado ont atteint leur plus bas niveau depuis 13 ans en raison de l'absence de progrès dans la recherche de nouveaux partenaires américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article suite à la chute du cours de l'action, avec les commentaires du directeur général)

* Résultats semestriels hors éléments exceptionnels en baisse de 12 %

* Le cours de l'action recule de 14 %

* Ocado indique être en pourparlers avec des partenaires potentiels

* Les analystes attendent des avancées

par Sarah Young

L'action du groupe britannique de technologie et de vente en ligne de produits alimentaires Ocado

OCDO.L a chuté jeudi à son plus bas niveau depuis 13 ans, après que l'entreprise n'a pas réussi à montrer des progrès tangibles dans ses négociations visant à s'assurer de nouveaux partenaires américains afin de dynamiser son activité et de concurrencer efficacement les entreprises de livraison rapide.

Coté à la Bourse de Londres, Ocado, qui fournit des technologies automatisées pour les centres de distribution et gère sa propre activité de vente en ligne de produits alimentaires au Royaume-Uni via une coentreprise avec Marks & Spencer MKS.L , tente de se repositionner après que deux partenaires nord-américains clés ont réduit leur collaboration.

Kroger KR.N aux États-Unis et Sobeys au Canada ont choisi de fermer les centres de préparation de commandes robotisés qu’ils exploitaient avec Ocado, invoquant une demande plus faible que prévu. Cela a entraîné une chute de 44 % du cours de l’action Ocado au cours des six derniers mois.

Ocado a déclaré se concentrer sur la conquête de nouveaux marchés aux États-Unis, où la société est en pourparlers avec plusieurs détaillants.

Son titre a clôturé en baisse de 14 %, atteignant son plus bas niveau depuis 13 ans.

« Notre analyse du potentiel de trésorerie du groupe suggère que les objectifs à moyen terme de la direction semblent ambitieux et nous nous demandons si Ocado sera en mesure de rivaliser efficacement avec d’autres options de préparation des commandes en magasin », ont déclaré les analystes de RBC dans une note.

À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX PARTENAIRES

Compte tenu de la tendance générale du secteur à privilégier la préparation des commandes en ligne depuis les magasins, certains analystes ont estimé que la technologie d’Ocado, basée sur des entrepôts, était de moins en moins nécessaire.

Mais le directeur général Tim Steiner s’est dit confiant quant à la capacité de la nouvelle solution d’Ocado – qui consiste à proposer des services d’automatisation à plus petite échelle en magasin pour la préparation des commandes de produits alimentaires – à générer de nouvelles opportunités commerciales.

« Je pense que nos chances de gagner de nouveaux partenaires au cours des six prochains mois sont bonnes », a-t-il déclaré jeudi à Reuters.

Le groupe mène actuellement “plusieurs discussions concrètes” et M. Steiner a précisé que certaines négociations avec de nouveaux partenaires étaient “bien avancées”. Des indemnités de résiliation ponctuelles de 351 millions de livres sterling versées par Kroger et Sobeys ont dopé les résultats semestriels d’Ocado.

Hors ces paiements, le résultat semestriel ajusté d’Ocado a reculé de 12 % à 81 millions de livres sterling (109,63 millions de dollars), mais la société a maintenu ses prévisions visant à atteindre un flux de trésorerie positif au cours du semestre en cours, ainsi qu’un flux de trésorerie positif sur l’ensemble de l’année prochaine. Suite à la récente chute du cours de l’action, des spéculations ont circulé concernant la direction de l’entreprise, mais Ocado a déclaré la semaine dernière que M. Steiner, cofondateur de la société en 2000, resterait à son poste pendant au moins les 18 prochains mois.

(1 dollar = 0,7389 livre sterling)