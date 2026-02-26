Les actions de la société britannique Hikma plongent à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans en raison de prévisions décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hikma retire ses objectifs à moyen terme et son directeur général se concentre sur le redressement de l'entreprise

Des retards de fabrication à l'usine de Bedford affectent le calendrier de production

Les marges unitaires des produits injectables continuent de se contracter

La société britannique Hikma Pharmaceuticals HIK.L a prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires annuel et un bénéfice qui n'a pas répondu aux attentes du marché jeudi, alors que les marges de son activité d'injectables continuent d'être comprimées, ce qui a fait chuter ses actions de 17 % à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans.

Hikma a également retiré ses objectifs à moyen terme et a déclaré que le directeur général Said Darwazah se retirerait de la présidence exécutive pour se concentrer sur le redressement stratégique du fabricant de médicaments génériques.

Cette mise à jour fait suite à une période difficile, accentuée par une compression des marges des médicaments génériques à l'échelle de l'industrie qui ne montre aucun signe d'apaisement, et alors que l'entreprise britannique a été confrontée à des retards de fabrication dans sa nouvelle usine américaine de Bedford, dans l'Ohio.

Hikma a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la production commerciale complète à Bedford commence en 2028.

Elle prévoit un bénéfice d'exploitation de base compris entre 720 et 770 millions de dollars pour 2026, inférieur à une estimation consensuelle compilée par la société de 784 millions de dollars. La croissance des revenus cette année devrait se situer entre 2 % et 4 %, contre 7 % en 2025.

Les actions de Hikma, qui ont perdu plus d'un cinquième de leur valeur l'année dernière, ont atteint leur niveau le plus bas depuis novembre 2022 dans les échanges matinaux. Elles étaient en baisse de 17,2 % à 1 375 pence à 8 h 50 GMT.

"Alors que notre activité d'injectables a rencontré des défis, nous prenons des mesures claires pour y remédier et nous sommes confiants quant aux perspectives à long terme de cette activité", a déclaré Darwazah dans un communiqué.

Le bénéfice de base de Hikma a chuté de 6 % au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Les marges se sont contractées à 31 % pour 2025, contre 35,3 % en 2024, et devraient encore se contracter pour se situer entre 27 % et 28 % cette année.

Au début du mois, Brookfield Private Capital a exclu que fasse une offre pour Hikma.