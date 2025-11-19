 Aller au contenu principal
Les actions de la microcapitalisation Kazia s'envolent de 40 % après une mise à jour positive sur le traitement d'une patiente unique
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 17:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de la microcapitalisation Kazia Therapeutics KZIA.O ont bondi de 34% à 7,79 dollars mercredi après avoir rapporté des résultats positifs à un stade précoce chez une patiente atteinte d'un cancer du sein triple négatif de stade IV traité dans le cadre d'un protocole à patiente unique autorisé par la FDA combinant le médicament de Kazia, le paxalisib, avec le pembrolizumab (Keytruda®), de Merck & Co

MRK.N . ** Kazia a déclaré que, parallèlement à la chimiothérapie, le traitement de la patiente atteinte d'un sous-type de cancer métastatique très agressif a permis d'obtenir "une réponse immunitaire initiale complète (iCR)" selon les critères de l'iRECIST

** Les derniers résultats de l'entreprise basée à Sydney font suite à son rapport du 2 octobre faisant état d'une réduction de 86% de la charge tumorale après trois semaines de traitement chez la même patiente

** KZIA indique que la patiente reste sous traitement, sous surveillance clinique active et qu'un scanner de suivi sera effectué pour confirmer le scanner initial

** KZIA n'a que 1,67 million d'actions en circulation et une valeur de marché de 9,6 millions de dollars ** Le cours le plus élevé de la séance, soit 8,54 dollars, a été atteint depuis le 11 septembre , date à laquelle la société a également annoncé des résultats positifs . Les actions sont toujours en légère baisse depuis le début de l'année après avoir clôturé l'année 2024 à 8,85 $

** Les actions de MRK sont restées pratiquement inchangées à 96,52 $

