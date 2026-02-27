Les actions de l'ingénieur britannique Senior s'envolent alors que les offres de rachat affluent

Senior reçoit cinq offres de reprise, mais rejette les offres initiales

Advent étudie une offre potentielle pour Senior

Les actions de Senior augmentent de 22,5 % après l'annonce de l'intérêt pour une offre publique d'achat

Senior reporte son rachat d'actions de 40 millions de livres sterling en raison des offres d'achat

Les actions de Senior SNR.L ont bondi de plus de 20% vendredi après que la société d'ingénierie britannique a déclaré avoir reçu cinq propositions de rachat au cours des derniers mois, la société de capital-investissement Advent ayant confirmé qu'elle figurait parmi les prétendants.

Senior a déclaré que l'intérêt a commencé avec une offre de janvier qu'elle a rejetée parce qu'elle "sous-évaluait fondamentalement" la société. Le même soumissionnaire non identifié est ensuite revenu à la charge avec deux offres plus élevées, dont la seconde a également été rejetée.

La société, qui fournit des pièces aux constructeurs aéronautiques Boeing BA.N et Airbus AIR.PA , a ensuite reçu en février deux offres plus élevées, entièrement en numéraire, de la part d'autres prétendants, qu'elle est en train d'examiner.

La société américaine de capital-investissement Advent International a confirmé qu'elle faisait partie des parties intéressées et qu'elle avait jusqu'au 27 mars pour décider de faire une offre ferme en vertu des règles britanniques en matière d'OPA.

Advent et Senior n'ont pas révélé la valeur des offres potentielles.

Après la déclaration d'Advent, les actions de Senior ont bondi de 22,5 % pour atteindre 315,5 pence, leur plus haut niveau depuis plus de sept ans, ce qui représente la plus forte hausse de toutes les actions londoniennes. Cela valorise Senior à plus de 1,32 milliard de livres (1,75 milliard de dollars).

Senior a déclaré avoir fait l'annonce de vendredi sans le consentement des soumissionnaires potentiels.

"Il est clair que Senior a de la valeur", a déclaré Alexandro da Silva O'Hanlon, analyste chez Panmure Liberum, ajoutant que sa décision de rendre l'information publique suggérait qu'elle cherchait à obtenir plus d'influence dans les négociations.

Les transactions dans le domaine de l'aérospatiale ont repris, car les constructeurs d'avions font appel à des fournisseurs clés en interne afin de stabiliser leurs chaînes d'approvisionnement.

Boeing BA.N a clôturé son rachat de Spirit AeroSystems, société américaine, pour un montant de 4,7 milliards de dollars en décembre 2025, reprenant ainsi l'essentiel du plus grand fabricant indépendant d'ailes et de fuselages au monde.

Airbus AIR.PA a repris certaines activités de Spirit liées à ses propres programmes.

Senior a relevé ses perspectives de bénéfices annuels pour la deuxième fois en deux mois en janvier, car elle a bénéficié de performances plus élevées que prévu dans son activité aérospatiale.

La société a reporté le début de son rachat d'actions de 40 millions de livres sterling (54 millions de dollars) après les offres, a-t-elle déclaré vendredi.

Elle présentera ses résultats pour 2025 le 2 mars.

(1 dollar = 0,7426 livre)