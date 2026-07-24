Les actions de l'entreprise mexicaine Televisa chutent après l'annonce d'une perte au deuxième trimestre

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Les actions du groupe audiovisuel mexicain Grupo Televisa TLEVISACPO.MX ont chuté vendredi matin, après que la société a annoncé une perte nette au deuxième trimestre , plombée par les résultats en baisse de TelevisaUnivision et une hausse des impôts.

Les actions du plus grand producteur mondial de contenus en espagnol ont chuté de 4,5%, faisant perdre 1,3 milliard de pesos (74,29 millions de dollars) à la capitalisation boursière de la société. La société a annoncé vendredi une perte nette de 497,4 millions de pesos, reflétant la baisse des bénéfices de sa filiale de médias en langue espagnole TelevisaUnivision et des charges fiscales qui ont atteint 480,2 millions de pesos.

Les actions de Grupo Televisa ont limité leurs pertes après avoir chuté de 6,8% en début de séance, et s’apprêtaient à connaître leur pire journée depuis plus d’un mois.

($1 = 17,4998 pesos mexicains)