Les actions de Kailera s'effondrent en raison d'un taux élevé de nausées, malgré le succès de son médicament amaigrissant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 1, de détails sur les effets secondaires au paragraphe 5 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Christy Santhosh

Les actions de Kailera Therapeutics ( KLRA.O ) ont chuté de 10 % mardi après que son médicament oral amaigrissant a révélé des taux élevés de nausées et de vomissements chez les participants à un essai clinique de phase avancée mené en Chine, éclipsant ainsi le succès de ce traitement expérimental qui avait atteint l'objectif principal de l'étude. Le médicament, l’HRS-7535, était testé chez des patients souffrant d’obésité et de diabète dans le cadre de deux essais distincts menés par le partenaire chinois de Kailera , Jiangsu Hengrui Pharmaceutical 600276.SS .

Les laboratoires pharmaceutiques américains se tournent de plus en plus vers la Chine pour obtenir à moindre coût les droits sur des candidats-médicaments prometteurs et accéder à des données préliminaires importantes susceptibles d’ouvrir la voie à des essais cliniques à l’échelle mondiale. Dans l’essai sur l’obésité, le médicament a permis une perte de poids moyenne allant jusqu’à 10,9 % à la semaine 44 et jusqu’à 11,1 % à la semaine 50, a indiqué Kailera. Les effets indésirables les plus fréquents étaient les nausées et les vomissements, signalés respectivement chez environ 70 % et plus de 65 % des patients recevant le médicament, contre 16,2 % et 4,5 % dans le groupe placebo. “À notre avis, réduire le taux de nausées et de vomissements à environ 35 % et 25 %, respectivement, permettra d’obtenir un profil compétitif”, a déclaré Andy Hsieh, analyste chez William Blair.

Le médicament s’est également révélé non inférieur à la dapagliflozine d’AstraZeneca ( AZN.L ) à tous les niveaux de dosage dans l’essai sur le diabète en termes de réduction des taux d’HbA1c, un marqueur clé de la glycémie à long terme.

Kailera Therapeutics a été créée en octobre 2024 avec un financement initial de 400 millions de dollars et quatre candidats-médicaments contre l’obésité sous licence de Hengrui.

La société mène actuellement une étude clinique mondiale de phase intermédiaire sur le HRS-7535 chez des adultes en surpoids ou obèses. L'étude a débuté en avril et les résultats sont attendus l'année prochaine.