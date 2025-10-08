 Aller au contenu principal
Les actions de Joby Aviation chutent après la fixation du prix de l'offre à prix réduit de 514 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 18:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Anshuman Tripathy

Les actions de Joby Aviation JOBY.N ont chuté de plus de 11% mercredi après que le fabricant de taxis aériens électriques ait fixé le prix d'une vente d'actions à prix réduit de 514 millions de dollars.

La société basée à Santa Cruz, en Californie, a vendu mardi 30,5 millions d'actions à 16,85 dollars par action, ce qui représente une décote de 10,9 % par rapport à la clôture précédente du titre.

Joby a déclaré qu'elle utiliserait le produit de la vente pour soutenir la certification et la fabrication des avions, préparer les opérations commerciales et financer le fonds de roulement et d'autres besoins généraux de l'entreprise.

Les entreprises d'aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) font la course pour obtenir les autorisations et mettre leurs véhicules sur le marché, dans le but de répondre à la demande croissante de transports urbains plus rapides et plus durables.

L'entreprise, soutenue par Toyota Motor 7203.T , devrait également bénéficier de la pression exercée par Washington pour accélérer le déploiement des taxis aériens par le biais de décrets et d'un programme pilote annoncé le mois dernier.

"Joby prévoit d'utiliser le produit de la vente pour poursuivre le développement de l'avion S4 eVTOL et la montée en puissance de sa fabrication en Californie et dans l'Ohio, ainsi que pour préparer les opérations commerciales aux vertiports après l'acquisition de Blade", a déclaré Austin Moeller, analyste chez Canaccord Genuity.

La société a récemment acheté l'activité passagers de Blade Air Mobility, prévoyant de l'intégrer dans l'application Uber UBER.N dès l'année prochaine, et s'est associée à L3Harris Technologies LHX.N pour développer un avion militaire .

Les actions de Joby se négocient à un ratio cours/bénéfice à 12 mois de -23,6, contre -11,4 pour sa rivale Archer Aviation

ACHR.N , ce qui souligne que les deux sociétés en phase de pré-revenu continuent d'être à la traîne du marché au sens large.

L'action de Joby a augmenté de 133,7 % cette année, à sa dernière clôture. La société a une valeur de marché de 16,3 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Morgan Stanley a agi en tant qu'unique teneur de livre pour l'offre, qui devrait être clôturée jeudi.

