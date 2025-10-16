 Aller au contenu principal
Les actions de Jefferies chutent de 9 % lors de la réunion avec les investisseurs
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 21:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions de Jefferies Financial Group

JEF.N ont chuté de plus de 9% jeudi, atteignant leurs niveaux les plus bas depuis le début du mois de juin et s'apprêtant à connaître leur plus forte baisse en une journée depuis le 10 avril, alors que la banque organise une réunion avec les investisseurs

** C'est la dernière d'une série de ventes massives pour JEF, qui a chuté de plus de 30 % depuis la mi-septembre environ. Jusqu'à présent, pour le mois d'octobre, il a déjà perdu près de 25 %, ce qui constituerait sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2020, au plus fort des pertes dues à la pandémie de COVID.

** Les investisseurs étaient impatients d'obtenir plus de détails sur les retombées de la faillite du fabricant de pièces automobiles First Brands Group. JEF a déclaré plus tôt cette semaine que son exposition était limitée et que toute perte potentielle serait "facilement absorbable", tout en cherchant à rassurer les actionnaires

** First Brands , qui fournit des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage pour l'industrie automobile, s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, après que ses prêteurs ont commencé à enquêter sur des irrégularités dans ses rapports financiers

** La vente de jeudi coïncide également avec la faiblesse de l'indice S&P 500 des banques .SPXBK , en baisse de 2,9%, et une baisse de 5,8% de l'indice KBW des banques régionales .KRX après que Zions Bancorporation ZION.O ait révélé qu'elle subirait une perte de 50 millions de dollars au troisième trimestre sur deux prêts commerciaux et industriels (C&I) de sa division californienne.

** JEF s'est échangé pour la dernière fois à 49,51 $ contre un objectif médian de 74 $ selon LSEG qui indique 6 notations d'analystes: 3 "buy" et 3 "hold

** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé de ~37%

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
48,800 USD NYSE -10,61%
ZIONS BANCORP
46,9300 USD NASDAQ -13,14%
