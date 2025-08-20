Les actions de James Hardie chutent de 30 %, la faiblesse de l'immobilier aux États-Unis assombrissant les perspectives de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'EBITDA ajusté pour l'exercice 26 est inférieur au consensus

*

Résultat net ajusté du 1er trimestre 25: 126,9 millions de dollars, en deçà du consensus

*

Baisse de 30 % des actions, la plus forte en une journée

*

Effacement d'au moins 4,4 milliards de dollars en valeur

(Mises à jour avec les commentaires des analystes dans les paragraphes 7-8, derniers mouvements d'actions dans le paragraphe 2) par Shivangi Lahiri

James Hardie JHX.AX a lancé un sombre avertissement pour ses activités en Amérique du Nord et a prévu des bénéfices pour 2026 inférieurs aux prévisions du marché mercredi, alors que les propriétaires américains à court d'argent remettent à plus tard leurs projets de rénovation à prix élevé.

Les actions du fabricant de fibrociment cotées à Sydney ont chuté de 30 % en début de séance pour atteindre 31,07 dollars australiens, ce qui représente la plus forte baisse intrajournalière jamais enregistrée. À midi à Sydney, James Hardie avait perdu environ 6,86 milliards de dollars australiens (4,41 milliards de dollars) en valeur.

La société a également averti que les constructeurs de maisons recalibraient leurs stocks de produits en fonction du ralentissement de la demande de projets de construction et de rénovation, repoussant ses prévisions de reprise du marché au prochain exercice.

"Les propriétaires remettent à plus tard les projets de rénovation coûteux tels que la pose d'un nouveau revêtement, et l'accessibilité financière reste le principal obstacle à l'amélioration de la construction de logements individuels", a déclaré le directeur général Aaron Erter dans un document d'échange.

"Au cours de l'été, l'activité de construction de maisons individuelles a été plus faible que prévu et nous avons ajusté nos prévisions pour tenir compte de la baisse de la demande."

En conséquence, James Hardie prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 1,05 milliard et 1,15 milliard de dollars pour l'exercice se terminant en mars 2026, en dessous du consensus de Visible Alpha de 1,23 milliard de dollars. Il a gagné 1,1 milliard de dollars au cours de l'exercice 2025 .

"L'effondrement reflète un gros manque par rapport au consensus et une révision à la baisse des prévisions", a déclaré Lochlan Halloway, stratège du marché des actions chez Morningstar.

"Le marché était déjà conscient de la faiblesse de l'immobilier, mais il semble que le creux soit plus profond et plus long que ce que l'on craignait à l'origine

Les ventes de maisons individuelles neuves aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en juin après avoir chuté à leur plus bas niveau en sept mois le mois précédent, alors que les taux d'intérêt plus élevés freinent la demande et que le stock de logements a atteint son niveau le plus élevé depuis octobre 2007.

"La demande en Amérique du Nord, tant dans le domaine de la réparation et de la rénovation que dans celui de la construction neuve, est difficile à satisfaire", a déclaré le directeur général Erter .

Les ventes de fibres-ciment de James Hardie en Amérique du Nord, sa plus grande région génératrice de revenus, ont diminué de 12 % pour atteindre 641,8 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin.

En conséquence, le bénéfice net ajusté de la société basée à Dublin est tombé à 126,9 millions de dollars au premier trimestre, contre 177,6 millions de dollars l'année dernière, manquant ainsi l'estimation de 158,5 millions de dollars de Visible Alpha.

James Hardie, qui a finalisé son acquisition du fabricant américain de terrasses artificielles AZEK pour 8,8 milliards de dollars le 1er juillet, s'attend à bénéficier de nouveaux accords d'approvisionnement et de lancements de produits principalement au cours de l'exercice 2027 et au-delà, plutôt qu'au cours du second semestre de l'exercice 26, comme prévu précédemment.

(1 $ = 1,5547 dollar australien)