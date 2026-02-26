Les actions de IonQ augmentent après une hausse du chiffre d'affaires et des bénéfices au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de IonQ IONQ.N ont bondi de 13,2 % sur le marché primaire pour atteindre 38,02 $ après que les résultats du quatrième trimestre de la société d'informatique quantique ont dépassé les attentes

** Les résultats du quatrième trimestre de la société ont été supérieurs aux attentes

** Le chiffre d'affaires de 61,89 millions de dollars au quatrième trimestre dépasse l'estimation des analystes de 40,4 millions de dollars

** Le résultat net est de 753,273 $ contre une perte de 122,6 $ estimée par les analystes - données compilées par LSEG

** Au moins six maisons de courtage, dont Mizuho, Needham et Benchmark, ont abaissé leurs objectifs de prix sur le titre après les résultats

** Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 à 90 dollars, en raison de la baisse des multiples de valorisation de l'ensemble du secteur

** La société de courtage estime que les perspectives renforcent la capacité de l'entreprise à s'adapter à de multiples vecteurs de croissance, grâce à une feuille de route axée sur les semi-conducteurs et à une dynamique opérationnelle claire

** Dix des 13 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, trois comme "conservée"; leur prévision médiane est de 66,27 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 25,1 %, l'action a augmenté de 7,4 % en 2025