Les actions de Honeywell Aerospace s'effondrent après la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires et des résultats inférieurs aux attentes

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Jeudi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action Honeywell Aerospace HONA.O a chuté de près de 17 %, les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ayant contraint l'entreprise à revoir à la baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel et à publier des prévisions de bénéfices inférieures aux estimations.

Le fournisseur aérospatial, qui a fait son entrée au Nasdaq il y a environ un mois après s’être séparé de Honeywell, a déclaré que les contraintes d’approvisionnement l’obligeaient à donner la priorité aux livraisons destinées à Boeing BA.N et à Airbus AIR.PA , au détriment de son activité de pièces de rechange, pourtant source de revenus et de marges.

Le fabricant de moteurs d’avion, de pièces détachées et de systèmes de défense prévoit pour 2026 une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 4 % et 5 %, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures qui tablaient sur une hausse de 7 % à 9 %. Il table sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 7,60 et 7,90 dollars, en deçà des attentes des analystes qui s’établissaient à 8,86 dollars, selon les données compilées par LSEG.

“La première réaction de la plupart des investisseurs est de se demander comment une entreprise du secteur aéronautique peut-elle afficher une croissance de seulement 4 %”, ont déclaré les analystes de Jefferies, dirigés par Sheila Kahyaoglu, dans une note publiée mercredi soir.

Le bénéfice par action ajusté de Honeywell Aerospace au deuxième trimestre a chuté de 32 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 1,87 dollar, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 5 % pour atteindre 4,52 milliards de dollars; ces deux chiffres sont en deçà des attentes des analystes.

“Nous réévaluons réellement nos prévisions en fonction de ce que nous observons au sein de la chaîne d’approvisionnement. Et c’est là que nous avons été le plus touchés: par l’absence d’accélération de cette offre”, a déclaré le directeur financier Josh Jepsen lors d’un entretien avec Reuters.