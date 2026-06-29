Les actions de Honeywell Aerospace reculent lors de leur entrée au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires tirés de l'interview du directeur général de Honeywell Aerospace; reformulation générale du texte)

* Les actions Honeywell enregistrent une légère baisse lors de leur introduction en bourse

* Cette scission s'inscrit dans le cadre d'une restructuration plus large du conglomérat industriel Honeywell

* Le directeur général affirme que cette scission permettra à l'entreprise de mieux répondre à la demande croissante de Boeing et d'Airbus

par Aatreyee Dasgupta et Allison Lampert

L'action Honeywell Aerospace HONA.O a clôturé en baisse de 0,4 % lundi, après l'entrée de la société au Nasdaq suite à sa scission d'avec Honeywell HON.O , dans le cadre d'une restructuration plus large de l'un des derniers grands conglomérats industriels.

L'action a ouvert en hausse, enregistrant à un moment donné un gain d'environ 7 %, avant de reculer sur un volume d'environ 8,5 millions d'actions pour terminer en baisse de 82 cents, à 220,19 dollars par action. L'entrée en bourse de la société intervient à un moment où les investisseurs manifestent un vif intérêt pour les actifs du secteur de l'aérospatiale et de la défense , sous l'effet d'une demande refoulée et de la hausse des dépenses militaires.

Le directeur général Jim Currier a déclaré que cette scission aiderait l’entreprise à mieux répondre à la demande des avionneurs Boeing BA.N et Airbus AIR.PA en lui permettant de prendre des décisions plus rapidement, notamment quant à l’opportunité de mobiliser des capitaux pour soutenir une production accrue.

« Nous pouvons soutenir Boeing et Airbus alors qu’ils continuent d’accélérer leur production », a déclaré Currier. « Nous avons une vision très, très claire de leurs besoins en matière d’accélération de la production à l’avenir. » Le fabricant américain de groupes auxiliaires de puissance, d’avionique et d’autres systèmes aéronautiques prévoit un résultat ajusté de 6,5 milliards de dollars d’ici 2030. Il table sur une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 7 % et 9 % cette année et sur un flux de trésorerie disponible de 1 milliard à 1,5 milliard de dollars.

En 2025, Honeywell a annoncé sa scission en trois sociétés indépendantes spécialisées dans l’automatisation, l’aérospatiale et les matériaux de pointe, un processus qui devrait s’achever cette année. Les constructeurs d’avions commerciaux et de jets privés sont confrontés à des difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement qui ont pesé sur leur production. Honeywell Aerospace étudie également des opportunités de fusions-acquisitions axées sur les technologies très demandées dans le secteur aérospatial, telles que l’électrification, l’autonomie, la sécurité, la productivité et l’efficacité, a-t-il ajouté. La société a déclaré au début du mois qu’elle donnerait la priorité aux investissements visant à accroître sa capacité de production et à renforcer sa chaîne d’approvisionnement, plutôt que de mettre l’accent sur les dividendes ou les rachats d’actions.

Currier a indiqué que les constructeurs aéronautiques se montraient également plus ouverts quant à leurs projets de croissance avec de grands fournisseurs comme Honeywell.

« Par le passé, il y avait un certain manque de transparence concernant ces cadences de production, ce qui alimentait les interrogations: vont-ils vraiment atteindre leurs objectifs, ou non? », a-t-il déclaré.

« Cette transparence atteint aujourd’hui un niveau que je n’avais jamais vu auparavant, ce qui est vraiment nécessaire dans un contexte de contraintes d’approvisionnement », a-t-il ajouté.