Les actions de Harley-Davidson augmentent après le dépassement des prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions du fabricant de motos Harley-Davidson HOG.N ont augmenté de près de 2,1 % à 27,7 $ avant le marché

** La société dépasse les estimations de chiffre d'affaires du 3e trimestre , grâce à des mesures de réduction des coûts et à une forte demande pour ses modèles de tourisme personnalisés à forte marge

** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'élève à 1,34 milliard de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,01 milliard de dollars (données compilées par LSEG)

** Bénéfice de 3,10 $/action au troisième trimestre, contre 91 cents/action il y a un an

** La société déclare qu'elle continuera de suspendre ses prévisions pour l'exercice fiscal, mais signale une charge tarifaire de 27 millions de dollars

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 10% depuis le début de l'année

