Les actions de Hanwha Ocean bondissent de 6 % après les commentaires de Donald Trump sur la construction de frégates américaines

Les actions de la société sud-coréenne Hanwha Ocean 042660.KS ont bondi de 6% dans les échanges matinaux mardi après que le président américain Donald Trump a déclaré que la société participerait à la construction de frégates pour la marine américaine.

"La semaine dernière, la marine a annoncé une toute nouvelle classe de frégates et elle va travailler avec l'entreprise sud-coréenne Hanwha", a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse , qualifiant Hanwha de "bonne entreprise"