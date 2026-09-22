Les actions de Greenland Mines poursuivent leur remontée alors que celles de ses concurrents reculent

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22 septembre - ** L'action de Greenland Mines Ltd GRML.O a grimpé jusqu'à 68 % pour atteindre 15,87 dollars mardi, s'ajoutant à la hausse de 230,5 % enregistrée lundi, après que la société minière a annoncé son intention de plus que doubler sa présence au Groenland, suite à l'annonce vendredi par les États-Unis, le Danemark et le Groenland de leur accord visant à renforcer la présence militaire américaine au Groenland

** L'action GRML affichait une hausse d'environ 51 %, à 14,30 dollars, après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis le 18 juin.

** La société minière a annoncé lundi matin avoir déposé une demande de licence auprès des autorités groenlandaises afin d’étendre son contrôle dans le district de Sarfartoq, riche en terres rares et en carbonatites, de 192 km² à 454 km² .

** Après avoir rebondi lundi, d’autres sociétés cotées aux États-Unis et exposées au Groenland ont reculé mardi. Critical Metals Corp CRML.O a reculé d’environ 6 % à 8,77 dollars après avoir progressé de près de 39 % lundi. Greenland Energy GLND.O a chuté de plus de 2 % à 2,81 dollars après avoir grimpé de 140 % lors de la séance précédente

** Les cours de ces actions ont souvent été volatils depuis l’entrée en fonction du président américain Donald Trump, celui-ci ayant déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis devaient contrôler le Groenland – un territoire danois autonome – pour des raisons de sécurité nationale. L’accord conclu vendredi permet aux États-Unis de développer une présence militaire significative sur cette île de l’Arctique, tout en interdisant à leurs adversaires d’y construire leurs propres bases

** Depuis le début de l'année, GRML affiche toujours une baisse d'environ 2 %, tandis que les actions CRML ont progressé d'environ 26 % et que GLND, qui a fait son entrée au Nasdaq en mars, a chuté d'environ 88 % par rapport à son plus haut niveau atteint le 26 mars