Les actions de GMR, géant du secteur des ambulances soutenu par KKR, chutent de 10 % lors de leur entrée en bourse à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, lors de son introduction à la Bourse de New York, l'action de GMR Solutions GMRS.N a chuté de 10%, valorisant ce prestataire de services médicaux d'urgence soutenu par KKR à 3 milliards de dollars.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer