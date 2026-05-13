 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de GMR, géant du secteur des ambulances soutenu par KKR, chutent de 10 % lors de leur entrée en bourse à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 19:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, lors de son introduction à la Bourse de New York, l'action de GMR Solutions GMRS.N a chuté de 10%, valorisant ce prestataire de services médicaux d'urgence soutenu par KKR à 3 milliards de dollars.

Valeurs associées

KKR & CO
97,090 USD NYSE -2,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 007,97 +0,35%
Pétrole Brent
105,91 -1,65%
NANOBIOTIX
44,1 +9,54%
SOITEC
155,85 +7,71%
HAFFNER ENERGY
0,1676 +23,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank