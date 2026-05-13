Les actions de GMR, géant du secteur des ambulances soutenu par KKR, chutent de 10 % lors de leur entrée en bourse à la Bourse de New York

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Mercredi, lors de son introduction à la Bourse de New York, l'action de GMR Solutions GMRS.N a chuté de 10%, valorisant ce prestataire de services médicaux d'urgence soutenu par KKR à 3 milliards de dollars.