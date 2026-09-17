Les actions de GlobalFoundries et Marvell progressent grâce à un accord élargi

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17 septembre - ** Les actions des fabricants de puces GlobalFoundries GFS.O et Marvell Technology MRVL.O progressent avant l'ouverture

** Ces entreprises étendent leur accord afin d’augmenter la capacité de production d’un type de semi-conducteur utilisé dans les connexions optiques à haut débit des centres de données

** "Le renforcement de notre collaboration avec GF nous permettra de disposer de la technologie SiGe et des capacités de production nécessaires pour soutenir la forte croissance que nous anticipons", a déclaré Robb Johnson, vice-président chargé de la technologie de fonderie chez Marvell

** L'action GlobalFoundries progresse de 5% à 45,18 dollars et celle de Marvell de 4,6% à 240,44 dollars

** Depuis la dernière clôture, GFS avait progressé d’environ 23%, tandis que MRVL avait grimpé d’environ 170% cette année