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Les actions de GlobalFoundries et Marvell progressent grâce à un accord élargi
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 15:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions des fabricants de puces GlobalFoundries GFS.O et Marvell Technology MRVL.O progressent avant l'ouverture

** Ces entreprises étendent leur accord afin d’augmenter la capacité de production d’un type de semi-conducteur utilisé dans les connexions optiques à haut débit des centres de données

** "Le renforcement de notre collaboration avec GF nous permettra de disposer de la technologie SiGe et des capacités de production nécessaires pour soutenir la forte croissance que nous anticipons", a déclaré Robb Johnson, vice-président chargé de la technologie de fonderie chez Marvell

** L'action GlobalFoundries progresse de 5% à 45,18 dollars et celle de Marvell de 4,6% à 240,44 dollars

** Depuis la dernière clôture, GFS avait progressé d’environ 23%, tandis que MRVL avait grimpé d’environ 170% cette année

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GLOBALFOUNDRIES
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MARVELL TECH
242,5450 USD NASDAQ +5,59%
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