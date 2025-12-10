Les actions de GE Vernova s'envolent grâce à de solides prévisions de recettes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N grimpent de près de 7 % à 667,2 $ avant la cloche ** Prévisions de revenus plus élevés pour 2026 mardi, par rapport à ses attentes pour 2025, en raison d'une forte demande, et augmentation de son plan de rachat de 4 milliards de dollars
** Le fabricant de turbines prévoit un chiffre d'affaires de 41 à 42 milliards de dollars en 2026, contre 36 à 37 milliards de dollars en 2025
** Elle prévoit 80 gigawatts de contrats signés pour des turbines à gaz à cycle combiné d'ici la fin de l'année, car la demande d'électricité augmente dans les centres de données de Big Tech
** La note moyenne de 34 analystes est "acheter"; PT médian 706 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action a augmenté de près de 90,1 % depuis le début de l'année
