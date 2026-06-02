Les actions de GameStop bondissent grâce à un premier trimestre solide et à un plan de rachat d'actions de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 juin - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N ont bondi de 8,4 % pour atteindre 22,60 dollars en après-bourse
** La société a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé une autorisation discrétionnaire de rachat d'actions d'un montant de 2 milliards de dollars, valable jusqu'au 2 juin 2029
** GME a également annoncé une hausse de son chiffre d'affaires et de son résultat net au premier trimestre
** Le bénéfice net de la société est passé à 389,6 millions de dollars au premier trimestre, contre 44,8 millions de dollars il y a un an
** À la clôture d'hier, l'action GME avait progressé d'environ 4 % depuis le début de l'année
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